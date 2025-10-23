Quantcast
Ζελένσκι: Οι νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας είναι «πολύ σημαντικό» βήμα - Real.gr
11:00, 23/10/2025
Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας που αποφασίσθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ενωση αποτελούν ένα «πολύ σημαντικό» βήμα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Το περιμέναμε και ας ελπίσουμε ότι θα λειτουργήσει, είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις με στόχο τον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα συμφωνήσουν σήμερα να καλύψουν τις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας το 2026 και το 2027.

«Σήμερα θα λάβουμε την πολιτική απόφαση να διασφαλίσουμε τις οικονομικές ανάγκες για την Ουκρανία το 2026 και το 2027», δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα πριν από την έναρξη των εργασιών της συνόδου κορυφής.

«Το τεχνικό μέρος των μέτρων, συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επ’ αυτού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά το σημαντικότερο είναι η πολιτική απόφαση».

