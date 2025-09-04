Quantcast
Ζελένσκι: Οι σύμμαχοι έχουν ένα γενικό πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας - Real.gr
19:20, 04/09/2025
Ζελένσκι: Οι σύμμαχοι έχουν ένα γενικό πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο και οι σύμμαχοι του έχουν την ίδια θεώρηση του γενικού πλαισίου για τις εγγυήσεις ασφαλείας, και ότι αυτά τα έγγραφα έχουν καταρτισθεί σε κάθε μία από τις χώρες που έχουν συμφωνήσει να συνδράμει.

Μιλώντας κατά την διάρκεια ενημέρωσης στο Παρίσι , ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός θα είναι κεντρικό θέμα σε οποιεσδήποτε δεσμεύσεις και προέτρεψε τις ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες να παράγουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

