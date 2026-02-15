Quantcast
Ζελένσκι: Οι σύμμαχοι θα παράσχουν νέα ενεργειακή και στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο εντός 10 ημερών - Real.gr
16:15, 15/02/2026
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

  • Η Ουκρανία έχει συμφωνήσει σε νέα πακέτα ενεργειακής και στρατιωτικής υποστήριξης με τους ευρωπαίους συμμάχους της, ενόψει της τέταρτης επετείου από τη ρωσική εισβολή, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
  • Ο Ζελένσκι έγραψε στο Χ ότι «στο Μόναχο συμφωνήσαμε με τους ηγέτες του Berlin Format σε συγκεκριμένα πακέτα βοήθειας στον ενεργειακό και στρατιωτικό τομέα για την Ουκρανία μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου».
  • Το Κίεβο επιδιώκει να συγκεντρώσει στήριξη καθώς αγωνίζεται να αντιμετωπίσει τη ρωσική προέλαση και τις αεροπορικές επιδρομές στο ενεργειακό του σύστημα, οι οποίες έχουν αφήσει εκατομμύρια πολίτες χωρίς ηλεκτροδότηση.
Η Ουκρανία έχει συμφωνήσει σε νέα πακέτα ενεργειακής και στρατιωτικής υποστήριξης με τους ευρωπαίους συμμάχους της ενόψει της τέταρτης επετείου από τη ρωσική εισβολή, στις 24 Φεβρουαρίου, όπως είπε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το Κίεβο επδιώκει να συγκεντρώσει στήριξη μεταξύ των εταίρων του καθώς αγωνίζεται να αντιμετωπίσει τη ρωσική προέλαση επί του πεδίου και τις αεροπορικές επιδρομές στο ενεργειακό του σύστημα, ενώ δέχεται αμερικανικές πιέσεις για να διαπραγματευτεί ειρήνη.

“Στο Μόναχο συμφωνήσαμε με τους ηγέτες του Berlin Format σε συγκεκριμένα πακέτα βοήθειας στον ενεργειακό και στρατιωτικό τομέα για την Ουκρανία μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου”, έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Την Παρασκευή ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε, μετά τη συνάντηση με το αποκαλούμενο Berlin Format από περίπου 12 Ευρωπαίους ηγέτες στο Μόναχο, ότι ευελπιστεί να εξασφαλίσει νέα υποστήριξη, περιλαμβανομένων αντιαεροπορικών πυραύλων.

“Είμαι ευγνώμων στους εταίρους μας για την ετοιμότητά τους να βοηθήσουν και θεωρούμε ότι όλες οι παραδόσεις θα γίνουν άμεσα”, πρόσθεσε.

Ρωσικές επιθέσεις σε μεγάλες πόλεις, όπως το Κίεβο, έχουν επιφέρει βαριά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές με αποτέλεσμα εκατομμύρια πολίτες να έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση σε μια περίοδο όπου επικρατεί δριμύ ψύχος.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι μόνο την περασμένη εβδομάδα η Ρωσία εξαπέλυσε περίπου 1.300 επιθέσεις με drones, 1.200 κατευθυνόμενες βόμβες και δεκάδες βαλιστικούς πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

