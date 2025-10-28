Quantcast
Ζελένσκι: Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν για τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου εκεχειρίας - Real.gr
real player

Ζελένσκι: Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν για τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου εκεχειρίας

20:30, 28/10/2025
Ζελένσκι: Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν για τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου εκεχειρίας

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν στο τέλος της εβδομάδας για να συζητήσουν σχετικά με τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου εκεχειρίας.

“Δεν πρόκειται για ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου. Πρώτα απ΄όλα απαιτείται μια εκεχειρία”, είπε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους. “Αυτό το σχέδιο είναι για να ξεκινήσει η διπλωματία…Οι σύμβουλοί μας θα συναντηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, συμφωνήσαμε για την Παρασκευή ή το Σάββατο. Θα συζητήσουν τις λεπτομέρειες του σχεδίου αυτού”, πρόσθεσε.

Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες οπουδήποτε εκτός από τη Ρωσία και την Λευκορωσία, εάν αυτές οι συνομιλίες τερματίσουν τον πόλεμο, αλλά ότι οι δυνάμεις του «δεν θα κάνουν βήματα πίσω» στο πεδίο της μάχης για να παραχωρήσουν εδάφη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Το μεγάλο «ΟΧΙ» των ηρώων του 1940 είναι ένα παντοδύναμο «ΝΑΙ» στην ελευθερία και στην αλήθεια

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Το μεγάλο «ΟΧΙ» των ηρώων του 1940 είναι ένα παντοδύναμο «ΝΑΙ» στην ελευθερία και στην αλήθεια

22:00 28/10
Βελόπουλος: Η επιλογή του δημάρχου Πηλίου να δίνει πριμ σε κάθε γέννηση παιδιού, πρέπει να αντιγραφεί από όλους τους δήμους

Βελόπουλος: Η επιλογή του δημάρχου Πηλίου να δίνει πριμ σε κάθε γέννηση παιδιού, πρέπει να αντιγραφεί από όλους τους δήμους

21:45 28/10
«Έβγαλε το πιστόλι και μπαμ μπαμ...»: Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία του 52χρονου στην Κρήτη

«Έβγαλε το πιστόλι και μπαμ μπαμ...»: Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία του 52χρονου στην Κρήτη

21:32 28/10
Η Michelle Obama μιλά για τη ζωή στα 60

Η Michelle Obama μιλά για τη ζωή στα 60

21:30 28/10
Χαρδαλιάς: Το διαχρονικό «ΟΧΙ» των Ελλήνων μας δείχνει τον δρόμο της ευθύνης, της αξιοπρέπειας και της συλλογικής δύναμη

Χαρδαλιάς: Το διαχρονικό «ΟΧΙ» των Ελλήνων μας δείχνει τον δρόμο της ευθύνης, της αξιοπρέπειας και της συλλογικής δύναμη

21:15 28/10
Αγωνία για William και Harry – Στο νοσοκομείο η αδερφή της πριγκίπισσας Diana

Αγωνία για William και Harry – Στο νοσοκομείο η αδερφή της πριγκίπισσας Diana

21:00 28/10
Πετρούπολη: Καρέ καρέ η δράση συμμορίας ανηλίκων - Προκαλούν φασαρίες και απειλούν κόσμο

Πετρούπολη: Καρέ καρέ η δράση συμμορίας ανηλίκων - Προκαλούν φασαρίες και απειλούν κόσμο

20:45 28/10
Ζελένσκι: Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν για τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου εκεχειρίας

Ζελένσκι: Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν για τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου εκεχειρίας

20:30 28/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved