Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα - Real.gr

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε εξαιτίας των πρόσφατων ρωσικών πληγμάτων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο εξαιτίας των πρόσφατων ρωσικών πληγμάτων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μόνο στο Κίεβο, απόψε πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ένας σημαντικός αριθμός κτιρίων δεν έχει θέρμανση, περισσότερες από 4.000 πολυκατοικίες», ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του, η οποία δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.