Quantcast
Ζελένσκι: Προσωπικά ευγνώμων προς τον Τραμπ - Real.gr
real player

Ζελένσκι: Προσωπικά ευγνώμων προς τον Τραμπ

19:57, 23/11/2025
Ζελένσκι: Προσωπικά ευγνώμων προς τον Τραμπ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι «προσωπικά» ευγνώμων απέναντι στο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση μηνύματος στα κοινωνικά μέσα μηνύματος του αμερικανού προέδρου που κατηγόρησε εκ νέου το Κίεβο ότι «δεν δείχνει καμία ευγνωμοσύνη».

«Η Ουκρανία είναι ευγνώμων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προς κάθε αμερικανική καρδιά και προσωπικά προς τον πρόεδρο Τραμπ για τη βοήθεια που, αρχή γενομένης από τους Javelin, έχει σώσει ουκρανικές ζωές», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μήνυμά του στο Χ.

Οι Javelin είναι αντιαρματικοί πύραυλοι αμερικανικής κατασκευής. Χιλιάδες Javelin στάλθηκαν από τα πρώτα στάδια της ρωσικής επίθεσης στο πλαίσιο της βοήθειας που χορήγησε η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν και έγινα σύμβολο της ουκρανικής αντίστασης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ουκρανία: Ολη η ευρωπαϊκή αντιπρόταση στα 28 σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ – «Η Ρωσία να προσκληθεί ξανά στη G8»

Ουκρανία: Ολη η ευρωπαϊκή αντιπρόταση στα 28 σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ – «Η Ρωσία να προσκληθεί ξανά στη G8»

00:13 24/11
Αγρότες: Από τις 30 Νοεμβρίου τα πρώτα μπλόκα – Τι αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη

Αγρότες: Από τις 30 Νοεμβρίου τα πρώτα μπλόκα – Τι αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη

17:04 23/11
Δένδιας: Συνεκτικό πλέγμα μέριμνας για όσους υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τις οικογένειές τους με 7 άξονες στήριξης

Δένδιας: Συνεκτικό πλέγμα μέριμνας για όσους υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τις οικογένειές τους με 7 άξονες στήριξης

23:20 23/11
Κρήτη: Εχασε τη ζωή του παίζοντας ρακέτες στην παραλία

Κρήτη: Εχασε τη ζωή του παίζοντας ρακέτες στην παραλία

20:25 23/11
Τα 3 ζώδια που θα δουν το πορτοφόλι τους να γεμίζει την εβδομάδα 24-30 Νοεμβρίου

Τα 3 ζώδια που θα δουν το πορτοφόλι τους να γεμίζει την εβδομάδα 24-30 Νοεμβρίου

23:22 23/11
Sarah Ferguson: Ετοιμάζεται για αποκαλύψεις μετά τη στέρηση του τίτλου της δούκισσας

Sarah Ferguson: Ετοιμάζεται για αποκαλύψεις μετά τη στέρηση του τίτλου της δούκισσας

23:25 23/11
ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που το ραντάρ εντοπίζει τον μεθυσμένο οδηγό να τρέχει με 230 χλμ στην Αθηνών - Λαμίας

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που το ραντάρ εντοπίζει τον μεθυσμένο οδηγό να τρέχει με 230 χλμ στην Αθηνών - Λαμίας

15:50 23/11
Τζουμέρκα: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό κατοίκων – Πυροσβέστης παρασύρεται από τα ορμητικά νερά - ΒΙΝΤΕΟ

Τζουμέρκα: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό κατοίκων – Πυροσβέστης παρασύρεται από τα ορμητικά νερά - ΒΙΝΤΕΟ

17:51 23/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved