Ζελένσκι: «Σχεδόν έτοιμα τα έγγραφα για τον τερματισμό του πολέμου» – Αύριο η πρώτη τριμερής με Ρωσία και ΗΠΑ - Real.gr

Στην αποκάλυψη ότι θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση ανάμεσα στις ΗΠΑ, την Ουκρανία και τη Ρωσία προέβη ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Ακόμα ανέφερε ότι τα έγγραφα που συντάσσονται με την Ουάσινγκτον με στόχο τον τερματισμό του πολέμου είναι «σχεδόν, σχεδόν έτοιμα».

«Συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο Τραμπ και οι ομάδες μας εργάζονται σχεδόν καθημερινά. Δεν είναι απλό. Τα έγγραφα που αποσκοπούν στον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι σχεδόν, σχεδόν έτοιμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Η Ουκρανία εργάζεται με απόλυτη ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα, και αυτό αποφέρει αποτελέσματα. Η Ρωσία πρέπει επίσης να είναι έτοιμη να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, να σταματήσει αυτή την επιθετικότητα», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι παραδέχτηκε επίσης ότι ο «διάλογος» του με τον Τραμπ «δεν ήταν απλός», αλλά χαρακτήρισε τη «θετική» συνάντηση που είχε λίγο πριν την ομιλία του με τον Τραμπ.

Απαντώντας σε ερώτηση στο πλαίσιο της ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε πως απ’ ό,τι γνωρίζει, η πρώτη τριμερής συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα πραγματοποιηθεί αύριο , Παρασκευή (23/1) και μεθαύριο (24/1).

Είπε ότι θα πραγματοποιηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά υπονόησε ότι η ιδέα τους προτάθηκε από την Ουάσιγκτον, προσθέτοντας:

«Ελπίζω ότι τα Ηνωμένες Αραβικά Εμιράτα το γνωρίζουν. Ναι. Μερικές φορές έχουμε τέτοιες εκπλήξεις από την αμερικανική πλευρά».

Αναφερόμενος στην Ευρώπη δήλωσε πως είναι «κατακερματισμένη» και φαίνεται «χαμένη» ενώ αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Αντί να γίνει μια πραγματικά παγκόσμια δύναμη, η Ευρώπη παραμένει ένα όμορφο αλλά κατακερματισμένο καλειδοσκόπιο μικρών και μεσαίων δυνάμεων», είπε, προσθέτοντας: «Η Ευρώπη φαίνεται χαμένη προσπαθώντας να πείσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να αλλάξει».

Πηγή: ΕΡΤ