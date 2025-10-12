Ζελένσκι σε Μακρόν: Η Ουκρανία έχει ανάγκη περισσότερα σύστηματα αντιαεροπορικής άμυνας - Real.gr

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πυραύλους, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, επισημαίνοντας πως η Ρωσία επωφελείται από τα «εσωτερικά» προβλήματα κάθε χώρας για να πλήξει την Ουκρανία.

«Μίλησα με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν (…). Τον ενημέρωσα για τις ανάγκες μας πρώτης προτεραιότητας, καταρχάς συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πυραύλους», έγραψε ο Ουκρανός ηγέτης στη σελίδα του στο Facebook.

Ο Ζελένσκι εκτίμησε πως «η Ρωσία επωφελείται από την τωρινή κατάσταση, το γεγονός ότι η Μέση Ανατολή και τα εσωτερικά προβλήματα κάθε χώρας προσελκύουν μια μέγιστη προσοχή».

Καταγγέλλοντας ρωσικά πλήγματα, «που γίνονται ολοένα και πιο ποταπά», ο ίδιος πρόσθεσε πως συζήτησε «σχετικά με τον τρόπο να το αντιμετωπίσει αυτό» με τον επικεφαλής του γαλλικού κράτους, ο οποίος βρίσκεται αυτήν τη στιγμή ενώπιον μιας εσωτερικής πολιτικής κρίσης.

