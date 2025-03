Ζελένσκι: Στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ - Real.gr

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε σήμερα στον Λευκό Οίκο για μια συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία χάρη στον διάλογο που έχει ξεκινήσει με τη Μόσχα.

🚨 LMAO! President Trump pokes at Zelensky for showing up to the White House dressed like he’s going hiking

“Oh look, he’s all dressed up today!” 🤣 pic.twitter.com/aRKwyN0yiy

— Nick Sortor (@nicksortor) February 28, 2025