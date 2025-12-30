Ζελένσκι: Συζητούμε με τον Πρόεδρο Τραμπ την πιθανή παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία - Real.gr

Κίεβο και «Συμμαχία των Προθύμων» θα συναντηθούν στις αρχές Ιανουαρίου, δήλωσε ο Ζελένσκι

Το Κίεβο συζήτησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης μέσω της εφαρμογής WhatsApp ότι το Κίεβο δεσμεύθηκε να συνεχίσει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι ο ίδιος είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε οποιοδήποτε σχήμα.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων», που αποτελείται από χώρες που υποστηρίζουν το Κίεβο, σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν τις επόμενες συναντήσεις στις αρχές Ιανουαρίου.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι σύμβουλοι επί θεμάτων ασφαλείας των εν λόγω χωρών θα συναντηθούν στην Ουκρανία στις 3 Ιανουαρίου και εν συνεχεία οι ηγέτες τους στη Γαλλία στις 6 Ιανουαρίου.

Η Συμμαχία των Προθύμων, της οποίας ηγούνται η Βρετανία και η Γαλλία, περιλαμβάνει περισσότερες από 30 χώρες, αν και δεν είναι άμεσα σαφές ποιες χώρες θα συμμετάσχουν στις συναντήσεις. «Είμαι ευγνώμων στην ομάδα του (Αμερικανού) προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ για την ετοιμότητά τους να συμμετάσχουν σε όλα τα αποτελεσματικά σχήματα. Δεν θα χάσουμε ούτε μια μέρα», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters