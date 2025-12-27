Ζελένσκι: Θα μιλήσει με τους ευρωπαίους συμμάχους του πριν από τη συνάντησή του με τον Τραμπ - Real.gr

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους συμμάχους κατά τη διάρκεια μιας στάσης στον Καναδά, ανακοίνωσε σε γραπτό μήνυμα προς τους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή.

«Αυτή τη στιγμή πετάμε για τη Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθ’ οδόν, θα κάνουμε μια στάση στον Καναδά. Θα έχω μια συνάντηση με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Μαζί, σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε διαδικτυακές συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να συζητήσει το ευαίσθητο ζήτημα των ουκρανικών εδαφών με τον Τραμπ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP