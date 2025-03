Ζελένσκι: «Ουσιαστική η συνομιλία με τον Τραμπ» - «Είμαστε σε καλό δρόμο» λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ - Real.gr

Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σχεδόν μία ώρα διήρκησε η τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία. Οι δύο ηγέτες επικοινώνησαν 2,5 εβδομάδες μετά την επεισοδιακή συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο και μια μέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία περίπου 1,5 ώρας που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν με θέμα μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε πως είχε μια «πολύ ουσιαστική και ειλικρινή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια της οποίας επιβεβαίωσε πως το Κίεβο είναι διατεθειμένο να αναστείλει τις επιθέσεις του εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών.

«Συμφωνήσαμε ότι η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να εξακολουθήσουν να συνεργάζονται για να επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου και η διαρκής ειρήνη. Πιστεύουμε πως μαζί με την Αμερική, με τον πρόεδρο Τραμπ και υπό αμερικανική ηγεσία, διαρκής ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί φέτος», αναφέρει ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Σημείωσε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον ενημέρωσε για τα βασικά σημεία της χθεσινής επικοινωνίας του με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι είπε πως ενημέρωσε τον Τραμπ σχετικά με τις εξελίξεις στα πεδία των μαχών, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, έθεσε ζήτημα απελευθέρωσης αιχμαλώτων πολέμου και περαιτέρω ενίσχυσης της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας.

«Δώσαμε οδηγίες στα επιτελεία μας να διευθετήσουν τεχνικά ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή και διεύρυνση της μερικής κατάπαυσης του πυρός. Αντιπροσωπείες από την Ουκρανία και τις ΗΠΑ είναι έτοιμες να συναντηθούν στη Σαουδική Αραβία τις προσεχείς ημέρες προκειμένου να συνεχίσουν τον συντονισμό ενεργειών (στην πορεία) προς την ειρήνη», γράφει ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του.

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει προσωπικά τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον αμερικανικό λαό για την υποστήριξή τους, υπογραμμίζοντας πως «οι Ουκρανοί θέλουν ειρήνη, γι’ αυτό η Ουκρανία αποδέχθηκε την πρόταση για άνευ όρων κατάπαυση του πυρός», κάτι που δεν έκανε η Ρωσία.

I had a positive, very substantive, and frank conversation with President of the United States Donald Trump @POTUS . I thanked him for a good and productive start to the work of the Ukrainian and American teams in Jeddah on March 11—this meeting of the teams significantly helped… pic.twitter.com/JFBd5EeIkg

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για «πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία» με τον πρόεδρο της Ουκρανίας. «Μεγάλο μέρος της συζήτησης περιστράφηκε γύρω από τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία μου με τον (Ρώσο) πρόεδρο Πούτιν, προκειμένου να υπάρξει σύγκλιση Ρωσίας και Ουκρανίας σε ό,τι αφορά τα αιτήματα και τις ανάγκες τους», ανέφερε ο Τραμπ.

«Είμαστε σε καλό δρόμο», υπογράμμισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, συμπληρώνοντας πως θα ζητήσει από τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο και τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας Μάικλ Γουόλτς να δώσουν στη δημοσιότητα μια σύνοψη των θεμάτων που συζητήθηκαν.

Just completed a very good telephone call with President Zelenskyy of Ukraine. It lasted approximately one hour. Much of the discussion was based on the call made yesterday with President Putin in order to align both Russia and Ukraine in terms of their requests and needs. We are…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 19, 2025