Ζελένσκι: «Τη Δευτέρα θα συναντηθώ με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον» - Real.gr

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ύστερα από την συνάντηση που είχε στην Αλάσκα ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο X, ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον ενημέρωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα για τα «βασικά σημεία» της συνομιλίας που είχε με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump. Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025





Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μια μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη συνέχεια συνομίλησε με ηγέτες του NATO μετά την συνάντησή του κορυφής με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Επιπλέον, ο Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικώς με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Ευρωπαίους ηγέτες για να τους ενημερώσει για τη συνάντησή του στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε παράλληλα σήμερα εκπρόσωπος της Κομισιόν.