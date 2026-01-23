Ζελένσκι: Το εδαφικό θα συζητηθεί στις τριμερείς συνομιλίες του Αμπού Ντάμπι - Real.gr

Το θέμα κλειδί των εδαφών της ανατολικής Ουκρανίας θα συζητηθεί από τις αντιπροσωπείες της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ στην τριμερή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αμπού Ντάμπι, ανακοίνωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Το θέμα του Ντονμπάς είναι θέμα κλειδί», είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι κατά την διάρκεια online συνέντευξης Τύπου και πρόσθεσε ότι θα συζητηθεί «στο Αμπού Ντάμπι σήμερα και αύριο», διευκρινίζοντας ότι οι ευρωπαίοι εταίροι της Ουκρανίας θα ενημερωθούν για την έκβαση των τριμερών συνομιλιών.

Κατά την συνομιλία του με τους δημοσιογράφους στην πλατφόρμα WhatsApp ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η πρόταση της Μόσχας για την χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ανοικοδόμηση δικών της εδαφών, κυρίως της περιοχής του Κουρσκ, είναι «βλακείες» και πρόσθεσε ότι το Κίεβο θα αγωνιστεί για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει όλα τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει την ανάκαμψη της ίδιας της Ουκρανίας.