Ζελένσκι: Το Κίεβο θα συνεχίσει να εργάζεται με τους εταίρους του πάνω στο αμερικανικό σχέδιο - Real.gr

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους του πάνω στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, προκειμένου να βρεθεί συμβιβαστική λύση με την οποία η Ουκρανία θα ενισχύεται και δεν θα αποδυναμώνεται.

Μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης στη σύνοδο κορυφής Crimean Platform, που διεξάγεται στη Σουηδία, ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία και πρόσθεσε ότι η απόφαση για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι κρίσιμης σημασίας.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου δήλωσε ότι οι κόκκινες γραμμές του Κιέβου στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν οι ίδιες και αφορούν την αναγνώριση των κατεχόμενων περιοχών, τον περιορισμό στον αριθμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και τους περιορισμούς στις μελλοντικές συμμαχίες τις οποίες θα μπορεί να συνάψει η Ουκρανία.

Η Ουκρανία επιμένει σε αυτές τις θέσεις εδώ και καιρό, αν και έρχονται σε αντίθεση με το αμερικανικό σχέδιο που παρουσιάστηκε στο Κίεβο την προηγούμενη εβδομάδα.

Μιλώντας επίσης στο Crimean Platform ο Ρουσλάν Στεφαντσούκ επεσήμανε ότι η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αποτελεί μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας που θα λάβει η χώρα και να περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο.