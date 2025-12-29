Ζελένσκι: Το ειρηνευτικό σχέδιο θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα στην Ουκρανία - Ζήτησε εγγυήσεις ασφαλείας για έως 50 χρόνια - Real.gr

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το προσχέδιο για το πλαίσιο ειρήνης που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία για 15 χρόνια.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω WhatsApp, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είχε ζητήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις για έως 50 χρόνια.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ακόμα ότι το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Ρωσία θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα στην Ουκρανία. Πρόσθεσε ότι για να διενεργηθεί ένα τέτοιο δημοψήφισμα χρειάζεται μια κατάπαυση πυρός τουλάχιστον 60 ημερών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης ότι μια συνάντηση με τη Ρωσία θα είναι δυνατή μόνο αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνήσουν σε ένα προτεινόμενο από την Ουκρανία πλαίσιο ειρήνης για να τερματιστεί ο πόλεμος της Μόσχας. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp, πρόσθεσε πως ελπίζει ότι από τους εταίρους θα δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας από τη στιγμή που το Κίεβο θα υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Ζελένσκι εκτιμά ότι η παρουσία ξένων στρατευμάτων στη χώρα του είναι απαραίτητη στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στη χώρα θα είναι απαραίτητη και «πραγματική» εγγύηση ασφαλείας για να αποτραπεί η Ρωσία να της επιτεθεί και πάλι.

«Για να είμαι ειλικρινής, ναι», δήλωσε ο Ζελένσκι σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, ερωτηθείς για το εάν θεωρεί απαραίτητη μια τέτοια επιλογή. «Πιστεύω ότι η παρουσία διεθνών στρατευμάτων αποτελεί πραγματική εγγύηση ασφαλείας, μια ενίσχυση των εγγυήσεων ασφαλείας που οι εταίροι μας ήδη μας προσφέρουν», πρόσθεσε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, όπου συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και η καταστροφή, δεν ευθυγραμμίζονται με τις «ειρηνευτικές» δηλώσεις προς τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

«Από τη μια πλευρά (ο Πούτιν) λέει στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι θέλει να δώσει τέλος στον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Από την άλλη, επικοινωνεί ανοικτά στα μέσα ενημέρωσης ότι θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο -μας πλήττει με πυραύλους, μιλά γι’ αυτό ανοικτά, γιορτάζει την καταστροφή μη στρατιωτικών υποδομών, δίνει εντολές στους στρατηγούς του πού να προχωρήσουν….», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Οι ενέργειες αυτές δεν αντιστοιχούν στη υποτιθέμενη ειρηνευτική ρητορική που χρησιμοποιεί στις συνομιλίες του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

Ο Ζελένσκι ελπίζει σε μια συνάντηση στην Ουκρανία “τις επόμενες ημέρες” με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει σε μια συνάντηση τις επόμενες ημέρες, στην Ουκρανία, μεταξύ Ουκρανών, Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων για να προχωρήσουν οι συνομιλίες που έχουν στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Τις επόμενες ημέρες, θέλουμε να διοργανώσουμε μια συνάντηση σε επίπεδο συμβούλων. Ο Ρουστέμ Ουμέροφ (ο Ουκρανός διαπραγματευτής) είναι ήδη σε επαφή με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους συμβούλους. Θέλουμε η συνάντηση αυτή να γίνει τελικά στην Ουκρανία και πιστεύω ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν γι’ αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι σε διαδικτυακή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η Ουκρανία θα άρει τον στρατιωτικό νόμο, που απαγορεύει στους Ουκρανούς σε στρατεύσιμη ηλικία να φύγουν από τη χώρα, μόνο μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία και αφού έχει λάβει εγγυήσεις ασφαλείας, δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Θέλουμε όλοι να τελειώσει ο πόλεμος και μόνο τότε θα αρθεί ο στρατιωτικός νόμος. Ωστόσο, η άρση του στρατιωτικού νόμου θα γίνει όταν η Ουκρανία θα έχει λάβει εγγυήσεις ασφαλείας. Χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας, ο πόλεμος αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει τερματιστεί εντελώς», δήλωσε ο ίδιος.