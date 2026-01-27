Ζελένσκι: «Τρομοκρατική ενέργεια το ρωσικό πλήγμα σε επιβατική αμαξοστοιχία» - Real.gr

Quantcast
Ζελένσκι: «Τρομοκρατική ενέργεια το ρωσικό πλήγμα σε επιβατική αμαξοστοιχία»
Ζελένσκι: «Τρομοκρατική ενέργεια το ρωσικό πλήγμα σε επιβατική αμαξοστοιχία»

23:45, 27/01/2026
Ζελένσκι: «Τρομοκρατική ενέργεια το ρωσικό πλήγμα σε επιβατική αμαξοστοιχία»

Σύνοψη από το

  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε ως «τρομοκρατική ενέργεια» τη ρωσική επίθεση με drones εναντίον επιβατικής αμαξοστοιχίας στην περιφέρεια του Χαρκόβου, με απολογισμό τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς.
  • Η επίθεση, στην οποία συμμετείχαν τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη, είχε ως αποτέλεσμα τέσσερις επιβεβαιωμένους θανάτους, δύο τραυματίες και τέσσερις αγνοούμενους. Περισσότεροι από 200 άνθρωποι επέβαιναν στο τρένο, με 18 να βρίσκονται στο βαγόνι που επλήγη.
  • Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι «η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για αυτά που κάνει» και κάλεσε τους συμμάχους να εντείνουν τις πιέσεις προς τη Μόσχα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε ως «τρομοκρατική ενέργεια» τη ρωσική επίθεση με drones εναντίον επιβατικής αμαξοστοιχίας στην περιφέρεια του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία, με απολογισμό τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς.

«Σε οποιαδήποτε χώρα, επίθεση με drone εναντίον επιβατικής αμαξοστοιχίας θα αντιμετωπιζόταν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο… ως τρομοκρατική ενέργεια», αναφέρει ο Ζελένσκι σε μήνυμα που αναρτήθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Το τρένο είχε αναχωρήσει από το Τσοπ, κοντά στα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία και κατευθυνόταν στην πόλη Μπαρβίνκοβε, στην περιφέρεια του Χαρκόβου. «Περισσότεροι από 200 άνθρωποι επέβαιναν στο τρένο και 18 βρίσκονταν στο βαγόνι που επλήγη» από ρωσικό drone, δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Μέχρι στιγμής, η επίθεση – στην οποία συμμετείχαν τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη – είχε ως αποτέλεσμα τέσσερις επιβεβαιωμένους θανάτους», σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο ουκρανός πρόεδρος. Συμπλήρωσε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και τα συνεργεία διάσωσης εξακολουθούν να αναζητούν τέσσερις αγνοούμενους.

«Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για αυτά που κάνει», επανέλαβε ο Ζελένσκι, καλώντας τους συμμάχους να εντείνουν τις πιέσεις προς τη Μόσχα.

