Ζελένσκι: Υπάρχουν ευαίσθητα ζητήματα που θα συζητήσω με τον Ντόναλντ Τραμπ - Real.gr

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι στο προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο που συζητείται με τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους έχουν συμπεριληφθεί «σωστά» σημεία, συμπληρώνοντας ότι υπάρχουν ακόμη «ευαίσθητα ζητήματα» που θα συζητήσει ο ίδιος με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

«Επί του παρόντος, μετά τη Γενεύη, υπάρχουν λιγότερα σημεία, όχι πλέον 28, και πολλά σωστά δεδομένα έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό το πλαίσιο», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

«Η ομάδα μας έχει ήδη καταθέσει τις απόψεις της επ’ αυτού του νέου σχεδίου προτεινόμενων ενεργειών και αυτή είναι πραγματικά η σωστή προσέγγιση. Τα ευαίσθητα ζητήματα, τα πιο λεπτά σημεία, θα τα συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Ζελένσκι.