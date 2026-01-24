Ζελένσκι: Ζητά προμήθειες αντιαεροπορικής άμυνας από τις ΗΠΑ μετά τη ρωσική επίθεση - Real.gr

Η μεγάλη ρωσική νυχτερινή επίθεση σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις έδειξε ότι οι συμφωνίες για την αντιαεροπορική άμυνα που έγιναν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα πρέπει να «εφαρμοστούν πλήρως», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ συναντήθηκαν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ την Πέμπτη και συζήτησαν τη ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, αν και στη συνέχεια κανείς από τους δύο ηγέτες δεν διευκρίνισε τι συμφωνήθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ