Ζελένσκι: Ανακηρύχθηκε «Πρόσωπο της Χρονιάς» από το Time

«Είτε η μάχη για την Ουκρανία προκαλεί ελπίδα είτε φόβο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαλύβδωσε τον κόσμο με τρόπο που είχαμε δεκαετίες να δούμε», έγραψε ο αρχισυντάκτης του Time, Έντουαρντ Φέλσενταλ, για τον οποίο η φετινή επιλογή «δεν ήταν ποτέ τόσο ξεκάθαρη».

«Επειδή απέδειξαν ότι το θάρρος μπορεί να είναι τόσο μεταδοτικό όσο ο φόβος, επειδή ώθησαν τους ανθρώπους και τα έθνη να ενωθούν για την υπεράσπιση της ελευθερίας, επειδή υπενθύμισαν στον κόσμο την ευθραυστότητα της δημοκρατίας -και της ειρήνης-, ο 44χρονος πρώην κωμικός Βολοντίμιρ Ζελένσκι και το ουκρανικό πνεύμα είναι το "Πρόσωπο της Χρονιάς" για το 2022 του TIME», πρόσθεσε το περιοδικό.

«Τις εβδομάδες που ακολούθησαν την έναρξη των ρωσικών βομβαρδισμών στις 24 Φεβρουαρίου, η απόφασή του να μην φύγει από το Κίεβο, αλλά να παραμείνει και να συγκεντρώσει υποστήριξη ήταν κρίσιμη. Από την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram διάρκειας 40 δευτερολέπτων στις 25 Φεβρουαρίου --που έδειξε ότι το υπουργικό συμβούλιο και η κοινωνία των πολιτών παρέμεναν άθικτες και στη θέση τους-- έως τις καθημερινές ομιλίες που εκφωνούσε εξ αποστάσεως σε θεσμούς όπως τα κοινοβούλια, η Παγκόσμια Τράπεζα και τα βραβεία Grammy, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ήταν παντού», είπε ο αρχισυντάκτης του Time.

Το 2021, το περιοδικό απένειμε τον τίτλο αυτό που αποδίδει κάθε χρονιά από το 1927, στον Ίλον Μασκ, αφεντικό της SpaceX και της Tesla, ο οποίος φέτος αγόρασε το Twitter.

