Ζελένσκι: «Δεν βλέπω οι ΗΠΑ να έχουν ένα έτοιμο σχέδιο για την Ουκρανία»

«Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με την Αμερική και με τους συμμάχους μας. Εάν μας δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα συγκεκριμένα αιτήματά μας και (αποκτήσουμε) κοινή συναίσθηση του κινδύνου Πούτιν, τότε με αυτή την ενιαία θέση θα είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με τους Ρώσους», δήλωσε ο ίδιος στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν οριστικό σχέδιο για να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Δεν βλέπω οι ΗΠΑ να έχουν ένα έτοιμο σχέδιο», τόνισε ο Ζελένσκι, δηλώνοντας «έτοιμος να μιλήσει για όλα: για το απόσπασμα (ειρηνευτικής δύναμης), τις εγγυήσεις ασφαλείας, το ΝΑΤΟ».

«Είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε σχέδιο για να σταματήσουμε τον Πούτιν. Είμαστε έτοιμοι, αλλά θέλουμε να ενεργούμε εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου», τόνισε ο Ζελένσκι.

Στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου δοκιμάζεται το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία και στην σκιά της χθεσινής επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον διαδηλωτών, πραγματοποιείται από σήμερα έως και την Κυριακή η φετινή, 61η, Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια (MSC).

Στην βαυαρική πρωτεύουσα βρίσκονται ήδη δεκάδες αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, υπουργοί Εξωτερικών και 'Αμυνας, εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού και του οικονομικού τομέα, με τις διατλαντικές σχέσεις και την Ουκρανία να κυριαρχούν στην ατζέντα της συνάντησης.

Η Διάσκεψη αρχίζει νωρίς το απόγευμα με χαιρετισμό του ομοσπονδιακού προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, αλλά λίγο αργότερα το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αναμένεται να αναπτύξει την θέση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης για τον παγκόσμιο ρόλο των ΗΠΑ και την σχέση τους με τους εταίρους τους.

Στην φετινή Διάσκεψη συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, οι επικεφαλής των κυβερνήσεων της Φινλανδίας, της Ισλανδίας, της Λετονίας, της Δανίας, της Τσεχίας και της Κροατίας, οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Πολωνίας, των ΗΠΑ, της Κίνας, του Ισραήλ και του Καναδά και πολλοί άλλοι.

?? LIVE from #MSC2025 | Opening and Welcome by @MSCheusgen https://t.co/6Uwm5Vd47D

Στο περιθώριο της Διάσκεψης αναμένεται να πραγματοποιηθούν σημαντικές διμερείς συναντήσεις, όπως αυτή του Τζέι Ντι Βανς και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκ Ρούμπιο με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη μιλήσει για συνάντηση απόψε «υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ», χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες. Στο περιθώριο της Διάσκεψης θα συναντηθούν επίσης ο υποψήφιος για την καγκελαρία Φρίντριχ Μερτς (CDU) με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος μάλιστα αρνήθηκε να συναντηθεί με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, εκτιμώντας, σύμφωνα με το Politico, ότι θα χάσει τις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου.

Αν και η χθεσινή επίθεση του 24χρονου Αφγανού Φαρχάντ Ν. με αυτοκίνητο εναντίον συγκεντρωμένου πλήθους διαδηλωτών δεν θεωρείται ότι συνδέεται με την διεξαγωγή της Διάσκεψης, είναι ακόμη ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανατραπούν τα σχέδια για μεγάλες διαδηλώσεις εναντίον της MSC, του ΝΑΤΟ και πολλών από τους συμμετέχοντες. Μέχρι χθες είχαν προγραμματιστεί για το τριήμερο 40 συγκεντρώσεις, αριθμός-ρεκόρ για την διοργάνωση. Περίπου 5.000 αστυνομικοί περιφρουρούν την Διάσκεψη, με την συνδρομή δυνάμεων από άλλα κρατίδια, αλλά και από την γειτονική Αυστρία.

Η Μόσχα διαψεύδει συμμετοχή στη Διάσκεψη

Σημειώνεται πως δεν θα παρευρεθούν Ρώσοι αξιωματούχοι στη ΔιάσκεψηΑσφαλείας του Μονάχου διότι η Ρωσία δεν έχει προσκληθεί στην εκδήλωση αυτή, δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Επέκρινε μάλιστα ως εκδήλωση που στηρίζει το «καθεστώς του Κιέβου» την ατζέντα της Διάσκεψης του Μονάχου που, όπως είπε, αφορά την εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας οι οποίες είναι «ολέθριες» για την ίδια την ασφάλεια της Ευρώπης.

Η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου ξεκινησε με «διπλωματική προσβολή». Την ώρα που φουντώνει η σεναριολογία περί υποβάθμισης της Ευρώπης, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντ. Βανς αρνήθηκε να συναντηθεί με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, σύμφωνα με το Politico.

«Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία πίσω από την πλάτη μας δεν θα λειτουργήσει. Χρειάζεστε τους Ευρωπαίους, χρειάζεστε τους Ουκρανούς», δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας, στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ. «Να δίνουμε στη Ρωσία όλα όσα θέλει πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, είναι κατευνασμός», τόνισε, την ώρα που Βρυξέλλες, Βερολίνο, Παρίσι και Λονδίνο, προειδοποιούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι υπαγορεύει τερματισμό του πολέμου με τους όρους του Πούτιν.

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, από τη σύνοδο του ΝΑΤO προειδοποίησε ότι στο τραπέζι βρίκεται η μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη αλλά και το ακριβώς αντίθετο σενάριο, καθώς όλα θα εξαρτηθούν από την έκβαση των διαπραγματεύσεων.

«Ψευδοειρήνη» χωρίς τη συμμετοχή Ουκρανών και Ευρωπαίων

Δεν πρέπει να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία χωρίς τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους, δήλωσε η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ κατά την έναρξη της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

???? ???? At the #Munich Security Conference on Friday, #German foreign minister Annalena #Baerbock said that a "sham peace" in #Ukraine, negotiated without the involvement of Ukrainians, would "gain nothing".

On #F24WorldToday with @whilderbrandt, Nick Holdsworth reports ?? pic.twitter.com/5hAn4P9okq