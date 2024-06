Ζελένσκι: «Ελπίζω σε αποτελέσματα το ταχύτερο δυνατό...»

«Ελπίζω πως θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αποτελέσματα το ταχύτερο δυνατό", δήλωσε στην ολομέλεια. "Θα αποδείξουμε σε όλους πως ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ μπορεί να αποκατασταθεί με πλήρη αποτελεσματικότητα».

A united world is a world of peace, a world that knows how to do the right thing. I thank everyone who worked for this day – every leader, all the teams and advisors of the leaders, all the countries. Our unity here proves that the very idea of international law remains alive and… pic.twitter.com/SXOR0KlPRN

Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία προκαλεί οδύνη σε μεγάλη κλίμακα

Ο πόλεμος της Ρωσίας στη Ουκρανία προκαλεί «μεγάλης κλίμακας ανθρώπινο πόνο και καταστροφή» όμως ένας δρόμος για την ειρήνη απαιτεί τη συμμετοχή όλων των πλευρών, αναφέρει το τελικό ανακοινωθέν στης συνόδου κορυφής για την Ουκρανία που διεξήχθη στην Ελβετία.

Το ανακοινωθέν υποστηρίχθηκε από τις περισσότερες από τις 90 και πλέον χώρες που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής όμως ορισμένες δεν το υπέγραψαν, περιλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας.

«Ο συνεχιζόμενος πόλεμος της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον της Ουκρανίας εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλης κλίμακας ανθρώπινο πόνο και καταστροφή, και να προκαλεί κινδύνους και κρίσεις με παγκόσμιες επιπτώσεις», αναφέρει η τελική διακήρυξη.

Προσπάθεια για συναίνεση

Δυτικές δυνάμεις και άλλες χώρες ασκούσαν σήμερα πίεση προς την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με το πώς θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία στη διάρκεια της συνόδου κορυφής που διεξάγεται στην Ελβετία, όμως ορισμένες χώρες μπορεί να μην δεχθούν να στηρίξουν τα τελικά συμπεράσματα και δεν υπάρχει σαφήνεια για το αν συνομιλίες στο μέλλον θα περιλαμβάνουν τη Ρωσία.

Περισσότερες από 90 χώρες συμμετέχουν στις διήμερες συνομιλίες στο θέρετρο Μπούργκενστοκ των Άλπεων που διοργανώθηκαν κατόπιν επιθυμίας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όμως η Μόσχα, που δεν προσκλήθηκε και κατέστησε σαφές ότι δεν ήθελε να συμμετάσχει, χαρακτήρισε τη σύνοδο χάσιμο χρόνου και διατύπωσε αντίπαλες προτάσεις από μακριά. Η Κίνα είναι άλλη μία αξιοσημείωτη απουσία.

Η διάσκεψη υπογράμμισε ωστόσο την ευρεία υποστήριξη που εξακολουθεί να απολαμβάνει η Ουκρανία από τους συμμάχους της αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός που θα έχει διάρκεια, με τις ουκρανικές δυνάμεις σε θέση άμυνας έπειτα από πρόσφατες στρατιωτικές ήττες και την καθυστέρηση της δυτικής βοήθειας. Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% της Ουκρανίας.

Το προσχέδιο της τελικής διακήρυξης

Προσχέδιο της τελικής διακήρυξης που είδε το Reuters αναφέρεται στη ρωσική εισβολή ως "πόλεμο" --έναν χαρακτηρισμό που απορρίπτει η Μόσχα-- και καλεί για αποκατάσταση του ουκρανικού ελέγχου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια και στα ουκρανικά λιμάνια στην Αζοφική.

Το προσχέδιο, που φέρει ημερομηνία 13 Ιουνίου, καλεί σε σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

'Όμως σε συμφωνία με τους πιο μετρημένους δηλωθέντες σκοπούς της διάσκεψης, παραλείπει πιο σκληρά θέματα για το πώς θα μοιάζει μια μεταπολεμική διευθέτηση γα την Ουκρανία, το αν η Ουκρανία μπορεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ ή το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει μια αποχώρηση στρατευμάτων και από τις δύο πλευρές.

Μπορεί να μην υπάρξει ομόφωνη υποστήριξη για τη διατύπωση της διακήρυξης, δήλωσε ο Αυστριακός καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ.

Η σύνοδος κορυφής φιλοδοξούσε επίσης να κατονομάσει τον οικοδεσπότη άλλης μίας τέτοιας συνάντησης --πιθανόν η Σαουδική Αραβία-- όμως ο Νεχάμερ είπε πως είναι πολύ νωρίς για να ειπωθεί ποια μορφή μπορεί να λάβει μια τέτοια σύνοδος κορυφής και αν η Ρωσία θα είναι εκεί. Μία ακόμη ενδιάμεση διάσκεψη χωρίς τη συμμετοχή της Μόσχας μπορεί να χρειαστεί, είπε.

«Κατά τη γνώμη μου, η ανακοίνωση δεν θα υπογραφεί από όλους, επειδή και πάλι είναι ένα θέμα ειδικής επιλογής των λέξεων, όμως ακόμη και εκείνοι που δεν θα την υπογράψουν έχουν όλοι καταστήσει σαφές πως η θέση τους είναι η ίδια, ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει», είπε.

«Όσο πιο πολλοί σύμμαχοι μπορούν να βρεθούν που να λένε 'Τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν με αυτό τον τρόπο", "Αυτό πάει πολύ", "Εκείνο το παρακάνει", τόσο αυξάνει επίσης η ηθική πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία», πρόσθεσε.

Το Κρεμλίνο δεν απέκλεισε μελλοντικές συνομιλίες με το Κίεβο αλλά είπε πως θα χρειαστούν εγγυήσεις ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία οιωνδήποτε διαπραγματεύσεων.

Μία πηγή δήλωσε πως δεν είναι σαφές αν η Σαουδική Αραβία θα ανακοινωθεί στη σύνοδο σήμερα ως ο επόμενος οικοδεσπότης των συνομιλιών.

In Switzerland today, I reaffirmed our nation's unwavering commitment to stand with Ukraine — not out of charity, but because it is in our strategic interest.

It is in America's interest to defend democratic values, stand up to dictators, and stand with our allies and partners. pic.twitter.com/6FQgbtuPcG