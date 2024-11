Ζελένσκι: Έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με ένταξη στο ΝΑΤΟ

Σε συνέντευξή του στον επικεφαλής ανταποκριτή του Sky News, Stuart Ramsay, ο Ουκρανός πρόεδρος κλήθηκε να απαντήσει σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που αναφέρουν ότι ένα από τα σχέδια του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να είναι το Κίεβο να παραχωρήσει τα εδάφη που έχει πάρει η Μόσχα στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να προσφερθεί στα μη κατεχόμενα τμήματα της χώρας προκειμένου να τερματιστεί η «θερμή φάση του πολέμου», εφόσον η ίδια η πρόσκληση του ΝΑΤΟ αναγνωρίζει τα διεθή σύνορα της Ουκρανίας.

Φάνηκε να αποδέχεται ότι τα κατεχόμενα ανατολικά τμήματα της χώρας θα έμεναν εκτός μιας τέτοιας συμφωνίας προς το παρόν.

Zelenskyy suggests he's prepared to end Ukraine war in return for NATO membership, even if Russia doesn't immediately return seized land

Full exclusive ??https://t.co/ARGD4MrVJX