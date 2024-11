Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε στις ενεργειακές μας υποδομές με πυρομαχικά διασποράς

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε το αίτημά του προς τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου να προμηθεύσουν την Ουκρανία με περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και να εξασφαλίσουν έγκαιρες παραδόσεις, ιδιαίτερα στη διάρκεια των κρίσιμων χειμερινών μηνών καθώς η Ουκρανία αγωνίζεται να προστατεύσει τις ενεργειακές υποδομές της από τους βομβαρδισμούς.

"Τα όπλα αυτά διασποράς περιπλέκουν σημαντικά το έργο των διασωστών μας και των ηλεκτρολόγων μηχανικών μας που εργάζονται για να απαλείψουν τις συνέπειες των πληγμάτων, και έχουμε εδώ μια κλιμάκωση απολύτως απεχθή των ρωσικών τρομοκρατικών τακτικών", υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου τόνισε ότι η χώρα του χρειάζεται "συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τώρα".

Περίπου 100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πάνω από 90 πύραυλοι διαφόρων τύπων εκτοξεύτηκαν στη διάρκεια της περασμένης νύχτας από την πλευρά της Ρωσίας αναφέρει ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

