Ζελένσκι: Η Τουρκία θα συμμετάσχει στη σύνοδο για την ειρήνη στην Ουκρανία

«Συζητήσαμε για τον προσεχή κύκλο διαπραγματεύσεων για την ειρήνη στη Μάλτα. Η Τουρκία θα συμμετάσχει σε αυτήν, προσθέτοντας τη φωνή της και τη θέση κύρους» που διαθέτει, έγραψε ο Ουκρανός ηγέτης στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Κανένας εκπρόσωπος της Ρωσίας δεν θα λάβει μέρος στη σύνοδο αυτή, σύμφωνα με τον ουκρανικό Τύπο.

Ερντογάν και Ζελένσκι συζήτησαν επίσης για τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο.

«Η Ουκρανία παραμένει προσηλωμένη στον βασικό της ρόλο του εγγυητή της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας και επιτρέπει τη λειτουργία του διαδρόμου της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτηρά», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

