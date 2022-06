Ζελένσκι: «Η νίκη θα είναι δική μας»- Τι λέει η Ρωσία

Την 25η Φεβρουαρίου, μία ημέρα με την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι είχε γυρίσει ένα παρόμοιο βίντεο, στο ίδιο σημείο, για να καθησυχάσει τους Ουκρανούς. «Είμαστε όλοι εδώ, οι στρατιωτικοί μας είναι εδώ, οι πολίτες, η κοινωνία, είμαστε όλοι εδώ για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας, το κράτος μας», δήλωσε τότε.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας επανέλαβε ότι «η σταθερή στήριξη στην Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί» εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας και ιδίως με την ενίσχυση των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας.

«Η βοήθεια προς το κράτος μας είναι σήμερα η καλύτερη επένδυση για την ειρήνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη όλης της ανθρωπότητας» αναφέρεται στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του υπουργείου.

Ο Βολοντίμιρ Κλίτσκο, ο πρώην πυγμάχος και δίδυμος αδελφός του δημάρχου του Κιέβου, του Βιτάλι, κατήγγειλε από την πλευρά του τη «γενοκτονία» των Ουκρανών από τους Ρώσους στρατιώτες. «Δεν θέλουμε άλλες 100 ημέρες πολέμου. Τίποτα δεν θα φέρει πίσω τους νεκρούς μας, ούτε θα επανορθώσει τις ψυχές και τα σώματα των τραυματιών» ανέφερε σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο διαδίκτυο, καλώντας τον κόσμο να κηρύξει «πόλεμο στον πόλεμο».

«Η Ρωσία θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις της στην Ουκρανία μέχρι να πετύχει όλους τους στόχους της»

Η Ρωσία θα συνεχίσει τη στρατιωτική της επιχείρηση στην Ουκρανία μέχρι να πετύχει όλους τους στόχους της, δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σήμερα κατά την 100η ημέρα του πολέμου.

«Ένας από τους βασικούς στόχους της επιχείρησης είναι να προστατεύσουμε τους κατοίκους στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνγκ. Έχουν ληφθεί μέτρα για τη διασφάλιση της προστασία τους και έχουν επιτευχθεί κάποια αποτελέσματα», επεσήμανε ο Πεσκόφ αναφερόμενος στις δύο αυτοανακηρυχθείσες λαϊκές δημοκρατίες στην ανατολική Ουκρανία.

