Ζελένσκι: «Η χώρα μου αξίζει να ξεκινήσει από φέτος να συζητά για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

"Νομίζω ότι η Ουκρανία αξίζει να ξεκινήσει φέτος τις διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην ΕΕ", δήλωσε ο Ζελένσκι την παραμονή της συνόδου κορυφής στο Κίεβο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία, επίσημα υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ από τον Ιούνιο του 2022, φιλοξενεί μια σύνοδο κορυφής αύριο, Παρασκευή, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Η φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε την Ουκρανία για την πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την άφιξή της σήμερα στο Κίεβο, συνοδευόμενη από τους επιτρόπους της.

"Χαίρομαι που επέστρεψα στο Κίεβο, για τέταρτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή και αυτή τη φορά μαζί με την ομάδα μου των επιτρόπων", έγραψε στο Twitter. "Είμαστε εδώ μαζί για να δείξουμε ότι η ΕΕ στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας".

