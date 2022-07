Ζελένσκι: Μειωμένη στο μισό η φετινή συγκομιδή της Ουκρανίας λόγω του πολέμου

«Ο βασικός μας στόχος –να αποτρέψουμε μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή», ανέφερε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Twitter, στα αγγλικά, σημειώνοντας ότι και πάλι βρίσκεται τρόπος για να μεταφερθούν τα σιτηρά από εναλλακτικές οδούς.

Ukrainian harvest this year is under the threat to be twice less. Our main goal — to prevent global food crisis caused by Russian invasion. Still grains find a way to be delivered alternatively. Watch a new episode of @United24media «Yep, this is Ukraine»: https://t.co/JvaqQcnXb3pic.twitter.com/hBxuvjlFWc