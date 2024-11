Ζελένσκι: Ο κόσμος πρέπει να μάθει την αλήθεια για τον υπερηχητικό πύραυλο της Ρωσίας

«Σήμερα, αποκαλύφθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον νέο πύραυλο που χρησιμοποίησε η Ρωσία για να πλήξει το Ντνίπρο. Αυτές οι λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στους διεθνείς δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης, επειδή ο κόσμος πρέπει να μάθει την αλήθεια. Πρέπει να καταλάβει ότι το μόνο μέρος που δεν θέλει την ειρήνη είναι η Ρωσία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ρωσία κλιμακώνει συνεχώς» σημείωσε.

Ο Ζελένσκι στη νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του, είπε επίσης ότι ο κόσμος χρειάζεται μια «σοβαρή απάντηση» στην ανάπτυξη, ώστε ο ηγέτης του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν να φοβηθεί να επεκτείνει τον πόλεμο και να νιώσει τις πραγματικές συνέπειες των πράξεών του. Είπε ότι η χρήση μιας άλλης χώρας για τη «δοκιμή νέων όπλων για την τρομοκρατία» αποτελεί σαφώς διεθνές έγκλημα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία γελοιοποιεί τις εκκλήσεις του Κινέζου συμμάχου της για αυτοσυγκράτηση, εκτοξεύοντας έναν πειραματικό πύραυλο νέας γενιάς στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία γελοιοποιεί τη θέση κρατών όπως η Κίνα, των κρατών του Παγκόσμιου Νότου και ορισμένους ηγέτες που ζητούν κάθε φορά αυτοσυγκράτηση», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του που δημοσιεύθηκε στα κοινωνικά δίκτυα.

Today, more details have been revealed about the new missile that Russia used to strike Dnipro. These details will be shared with international journalists and media because the world must know the truth. It must understand that the only party that does not want peace is Russia.