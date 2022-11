Ζελένσκι σε Ερντογάν: H Oυκρανία θα παραμείνει εγγυητής της επισιτιστικής ασφάλειας

«Τον ευχαρίστησα για την υποστήριξη της Πρωτοβουλίας μας για τα Σιτηρά από την Ουκρανία και τον διαβεβαίωσα ότι η Ουκρανία θα παραμείνει εγγυητής της επισιτιστικής σταθερότητας». Συζητήθηκε επίσης η συνεργασία στους τομείς ασφάλειας και ενέργειας, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

In a phone call with President @RTErdogan we praised the extension of the grain deal. I thanked for supporting our #GrainfromUkraine initiative and assured that Ukraine will remain a guarantor of food stability. Security and energy cooperation were also discussed.