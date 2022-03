Ζελένσκι σε ηγέτες της βόρειας Ευρώπης: «Είμαστε όλοι στόχοι της Ρωσίας και όλα θα είναι εναντίον της Ευρώπης εάν η Ουκρανία δεν αντέξει...»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

«Γνωρίζετε το είδος του οπλισμού που χρειαζόμαστε…χωρίς τη στήριξή σας θα είναι πολύ δύσκολο, είμαι πολύ ευγνώμων, αλλά θέλω να πω ότι χρειαζόμαστε περισσότερα…Πραγματικά ελπίζω ότι θα είστε σε θέση να βελτιώσετε αυτό το πλαίσιο και θα δείτε πώς αυτό θα προστατεύσει την ασφάλειά σας».

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy thanks the countries that have taken a "moral stance" against the Russian invasion of Ukraine, saying it's easier to stop the "Russian war machine" together - 'or else they will also come to you'.

Live updates: https://t.co/cz5NTchyMwpic.twitter.com/F5mJFfEXta