Ζελένσκι στη γερμανική Βουλή: «Κε Σολτς, γκρεμίστε αυτό το τείχος... Βοηθήστε μας να σταματήσουμε τον πόλεμο»

Ο κ. Ζελένσκι επανέλαβε το αίτημά του για ενεργειακό εμπάργκο στη Ρωσία και για διασφάλιση του εναέριου χώρου της Ουκρανίας - τον οποίο «η Ρωσία έχει μετατρέψει σε ουρανό θανάτου» -, προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση και για την ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ άφησε αιχμές για καθυστερήσεις και ολιγωρία από την πλευρά του Βερολίνου, η οποία στην αρχή έβλεπε τα πάντα ως «οικονομία, οικονομία, οικονομία».

«Ήταν λυπηρό για εμάς. Νιώσαμε την αντίστασή σας. Νιώσαμε ότι θέλατε να συνεχίσετε με την οικονομία», τόνισε ο κ. Ζελένσκι και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον γερμανορωσικό αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2, ο οποίος, όπως είπε, δεν εγκαταλείφθηκε παρά μόνο αφότου άρχισε ο πόλεμος. «Ο γερμανικός δισταγμός είναι άλλος ένας λίθος για ένα νέο τείχος στην Ευρώπη», υπογράμμισε. Η Ρωσία εκμεταλλεύεται τη Γερμανία και άλλες χώρες προκειμένου να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον μας, συνέχισε και εξέφρασε την αμφιβολία του σχετικά με το εάν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία είναι πλέον ικανές να σταματήσουν τον πόλεμο, ενώ ανέφερε ότι οι χώρες «πέρα από τον ωκεανό» είναι αυτή τη στιγμή πιο κοντά στην Ουκρανία από ό,τι η Γερμανία.

As in his addresses to European Parliament, House of Commons & Congress, Zelensky draws on stock of historical examples in his address to Bundestag. Frames Russia’s attack as a new Berlin Wall, and cited the resonance of Nazi occupation in WW2 and Babyn Yar. pic.twitter.com/UrL4Sposhm