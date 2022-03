Ζελένσκι στο Ευρωκοινοβούλιο: Κανείς δεν θα μας λυγίσει, είμαστε σκληροί, είμαστε Ουκρανοί - Βίντεο

Έχουμε αποδείξει την δύναμή μας. Αποδείξτε ότι είστε μαζί μας, ότι δε θα μας αφήσετε ότι είστε πραγματικά Ευρωπαίοι».

Παράλληλα, ανέφερε ότι το πρωί δύο πύραυλοι κρουζ χτύπησαν το Χάρκοβο και υπογράμμισε ότι «οι πολίτες της Ουκρανίας υπερασπίζονται την ελεύθερία». Παράλληλα, είπε ότι δε διαβάζει από χαρτιά, ότι τα χαρτιά τελείωσαν, «αντιμετωπίζουμε την πραγματική ζωή».

Να σημειωθεί ότι τα μέλη του ΕΚ χειροκρότησαν παρατεταμένα τόσο τον Πρόεδρο της Ουκρανίας όσο και εκπροσώπους της χώρας που βρίσκονται στο κοινοβούλιο, ενώ ακόμη και ο διερμηνέας που μετέφραζε στα Αγγλικά τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι ήταν εμφανώς φορτισμένος.

The elected representatives of 27 EU countries applaud Zelensky (video link)

I reported from this place for 30 years and never saw it speak with one, very loud voice like this before. Putin has done what no one else achieved - brought the whole of our continent together, united pic.twitter.com/01X4xCBExs