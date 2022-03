Ζελένσκι: Θέλω να μιλήσω απευθείας με τον Πούτιν-Δεν θα παραδοθούμε ποτέ στους Ρώσους -Δεν φοβάμαι να πεθάνω

«Πρέπει να μιλήσω με τον Πούτιν (...) γιατί είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσει αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λέγοντας ότι είναι «ανοιχτός» και «έτοιμος να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις» του Πούτιν.

«Αν ο πόλεμος συνεχιστεί, τότε θα οδηγηθούμε στο τέλος του κόσμου»

«Η Δύση θα πρέπει να καταλάβει ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί, τότε θα οδηγηθούμε στο τέλος του κόσμου» τόνισε επιπλέον ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δεν θέλω η ιστορία να μας καταγράψει ως έναν θρύλο όπως αυτό των 300 της Σπαρτιατών. Θέλω ειρήνη», τόνισε και πρόσθεσε: «Εάν πέσει η Ουκρανία, η Ρωσία θα κυνηγήσει χώρες της Βαλτικής και της Ανατολικής Ευρώπης.

Χαρακτήρισε «καθήκον» την υπεράσπιση της πατρίδας και έκανε έκκληση στις μητέρες των Ρώσων στρατιωτών.

«Να γνωρίζουν οι Ρωσίδες μητέρες που στέλνουν στη μάχη τα παιδιά τους, 18 χρονών, τι συμβαίνει. Θέλω να καταλάβουν γιατί στέλνουν τα παιδιά τους εδώ», είπε συγκεκριμένα.

«Εγώ δεν είμαι Τσάρος, δεν είμαι τύραννος. Είμαι εκλεγμένος από τον λαό και αυτόν πρέπει να ακούω. Αν κάποιος έχει πρόβλημα έρχεται στο γραφείο μου και προσπαθούμε να το λύσουμε», τόνισε.

