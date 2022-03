Ζελένσκι: «Θηριωδία στη Μαριούπολη» -Οι Ρώσοι βομβάρδισαν παιδιατρικό νοσοκομείο -Βίντεο

«Μαριούπολη. Άμεσο χτύπημα των ρωσικών στρατευμάτων στο μαιευτήριο. Άνθρωποι, παιδιά είναι κάτω από τα συντρίμμια. Θηριωδία! Για πόσο ακόμη ο κόσμος θα είναι συνένοχος που αγνοεί τον τρόμο; Κλείστε τον ουρανό τώρα! Σταματήστε τις δολοφονίες! Έχεις δύναμη αλλά φαίνεται να χάνεις την ανθρωπιά», τόνισε πριν από λίγο σε tweet ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k