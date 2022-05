Ζελένσκι: Την Ημέρα της Νίκης επί του ναζισμού, πολεμάμε για μια νέα νίκη - BINTEO

Η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, τιμά και αυτή την επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ρώσος πρόεδρος προΐσταται σήμερα στρατιωτικής παρέλασης στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, όπου μόλις άρχισε να εκφωνεί πολυαναμενόμενη ομιλία του.

Οι Ουκρανοί είναι ένας ελεύθερος λαός που έχει πολεμήσει πολλές φορές για να υπερασπιστεί τη χώρα του στην ιστορία και έχει χαράξει τον "δικό του δρόμο", σημείωσε ο Ζελένσκι.

"Σήμερα διεξάγουμε πόλεμο σε αυτόν τον δρόμο και δεν θα παραχωρήσουμε σε κανέναν ούτε ένα κομμάτι της γης μας (...) και δεν θα παραχωρήσουμε ούτε ένα κομμάτι της ιστορίας μας", πρόσθεσε.

President of #Ukraine@ZelenskyyUa: “We won then. We will win now, too! And Khreshchatyk will see the parade of victory – the victory of Ukraine. Glory to Ukraine!” pic.twitter.com/339L7s6Faz