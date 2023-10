Ζελένσκι: Το δικαίωμα του Ισραήλ στην νόμιμη άμυνα είναι αδιαμφισβήτητο

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε: «Το δικαίωμα του Ισραήλ στην νόμιμη άμυνα είναι αδιαμφισβήτητο».

Horrible news from Israel. My condolences go out to everyone who lost relatives or close ones in the terrorist attack. We have faith that order will be restored and terrorists will be defeated.

Terror should have no place in the world, because it is always a crime, not just…