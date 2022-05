Ζελένσκι: Ζητά από το Νταβός τις «μέγιστες» κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

«Δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα εμπόριο με τη Ρωσία», σημείωσε ο ίδιος, ζητώντας μεταξύ άλλων «εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο» και μέτρα σε βάρος «όλων των ρωσικών τραπεζών, χωρίς εξαίρεση» καθώς και να «δημιουργηθεί ένα προηγούμενο για την πλήρη απόσυρση όλων των ξένων εταιριών από τη ρωσική αγορά».

#UPDATE Ukrainian President Volodymyr Zelensky used the Davos summit on Monday to appeal for more weapons for his country and "maximum" sanctions against Moscow pic.twitter.com/o2rIef0r6v