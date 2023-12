Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Μυστήριο με τον θάνατο της ηθοποιού που τον είχε κατηγορήσει για σεξουαλική επίθεση

Σύμφωνα με τη LeParisien, τα ίχνη της είχαν χαθεί λίγες ημέρες πριν. Ο σύντροφός της κάλεσε τις Αρχές στις 29 Νοεμβρίου και ανέφερε ότι η Ντεμπεβέρ είχε αφήσει ένα ανησυχητικό σημείωμα στο σπίτι τους.

Το 2019, η Γαλλίδα ηθοποιός ανέβασε μια φωτογραφία της μαζί με τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ από τα γυρίσματα της ταινίας Danton και κατηγόρησε το «ιερό τέρας» του γαλλικού κινηματογράφου για σεξουαλική επίθεση, ότι τη θώπευε κάτω από τη φούστα της «για να την κάνει να νιώσει καλύτερα και πιο άνετα».

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την καταγγελία ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ έστειλε επιστολή στην εφημερίδα Le Figaro, στην οποία δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «ποτέ μα ποτέ δεν κακοποίησε γυναίκα». Είχε προηγηθεί η καταγγελία μιας άλλης γυναίκας το 2018, με τον ηθοποιό να τίθεται υπό επίσημη έρευνα το 2020 και τελικά να μην φυλακίζεται.

«Δεν μπορώ πλέον να συναινέσω σε αυτά που ακούω, όσα διαβάζω για τον εαυτό μου εδώ και αρκετούς μήνες. Θέλω επιτέλους να σας πω την αλήθεια μου. Δεν έχω κακοποιήσει ποτέ γυναίκα. Το να πληγώσω μια γυναίκα θα ήταν σαν να κλωτσούσα τη μητέρα μου στο στομάχι», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ.

Tragic... French actress Emmanuelle Debever, who accused co-star Gιrard Depardieu of sexual assault, has died after throwing herself into the Seine from a bridge in the 7th arrondissement. https://t.co/qevu7h3TSw