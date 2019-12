Ζημιές σε κτίρια από τα 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες - Αναμένονται μετασεισμοί

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι βάσει των διαθέσιμων στοιχείων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, όμως το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (Phivolcs) ανακοίνωσε πως αναμένονται ζημιές και μετασεισμοί.

JUST IN: Structures and roads were damaged at some areas of Padada, Davao del Sur after magnitude 6.9 earthquake strucked the area. More than 15 individuals were reportedly injured in the area.#linog#lindol#EarthquakePH#Mindanaopic.twitter.com/LqNANQk5i9