Ζιμπάμπουε: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε λεωφορείο

Οι πιστοί επέστρεφαν στην επαρχία Μανίκαλαντ (ανατολικά) από τη Μαρόντερα, μια μικρή πόλη βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Χαράρε, όπου παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις στη μνήμη του ιεραπόστολου Μπέρναρντ Μιζέκι. Το φεστιβάλ προσελκύει κάθε χρόνο περισσότερους από 20.000 αγγλικανούς προσκυνητές από διάφορες χώρες.

Several passengers are feared dead after a Marondera bus carrying church members caught fire.