«Ζήτω ο βασιλιάς!», έγραψε ο Τραμπ επειδή κατάργησε τα διόδια στη Ν. Υόρκη - Ο Λευκός Οίκος τού έβαλε... στέμμα - Real.gr

Ως «βασιλιά» χαρακτηρίζει εαυτόν ο Ντόναλντ Τραμπ, πανηγυρίζοντας για την απόφαση της κυβέρνησής του να αναστείλει το σύστημα διοδίων της Νέας Υόρκης.

«Η τιμολόγηση της συμφόρησης πέθανε. Το Μανχάταν και όλη η Νέα Υόρκη σώζονται. Ζήτω ο βασιλιάς», έγραψε στο TruthSocial ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οπως αναφέρει η DailyMail, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Μπάντογουιτς, προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα… Κοινοποιώντας το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου, ανήρτησε εικόνα του, που έφτιαξε με AI, στην οποία απεικονίζεται να φορά κορώνα.

Ανάλογη και η εικόνα που δημοσίευσε ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου, ο οποίος ανέβασε ένα εξώφυλλο που θυμίζει το περιοδικό Time. Σε αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος ποζάρει χαμογελαστός με ένα στέμμα, έχοντας ως φόντο τη Νέα Υόρκη.

“CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!”

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB

— The White House (@WhiteHouse) February 19, 2025