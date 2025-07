Ζότα: Νέα στοιχεία για το θανατηφόρο τροχαίο του ποδοσφαιριστή - Real.gr

Τα πρώτα στοιχεία της ισπανικής αστυνομίας για το τροχαίο δυστύχημα κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους ο Ντιόγκο Ζότα και ο αδελφός του έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Όπως μεταδίδουν Reuters και SkyNews, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι ο Ζότα οδηγούσε τη Lamborghini και οι Αρχές εκτιμούν ότι το όχημα «υπερέβη σημαντικά το όριο ταχύτητας για τον αυτοκινητόδρομο» εκείνη τη στιγμή.

Μάλιστα, σημειώνεται πως βάσει και των ενδείξεων στο οδόστρωμα επιβεβαιώνεται πως το ένα από τα λάστιχα έσκασε, ενώ το αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο Ζότα στον δρόμο προς τη Σανταντέρ, είχε αναπτύξει ταχύτητα ανώτερη του επιτρεπόμενου ορίου.

BREAKING: Spanish police say “all the evidence so far indicates” Diogo Jota was the driver of the car involved in the accident that killed the Liverpool forward and his brother, Andre Silva. pic.twitter.com/klBlBsS8ga

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 8, 2025