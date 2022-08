Ζοζέπ Μπορέλ: Επιτεύχθηκε συμφωνία για τις μετακινήσεις Σέρβων και Κοσοβάρων πολιτών στα σύνορα

«Έχουμε συμφωνία» έγραψε ο Μπορέλ σε ανάρτησή του στο Twitter. «Στο πλαίσιο του διαλόγου που διευκόλυνε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Σερβία συμφώνησε να καταργήσει τα έγγραφα εισόδου/εξόδου για τους κατόχους ταυτοτήτων του Κοσόβου και το Κόσοβο συμφώνησε να μην εισάγει (τέτοια έγγραφα) για τους κατόχους σερβικών ταυτοτήτων», εξήγησε.

«Οι Σέρβοι του Κοσόβου, καθώς και όλοι οι άλλοι πολίτες, θα μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα μεταξύ Κοσόβου και Σερβίας, χρησιμοποιώντας τις ταυτότητές τους. Η ΕΕ έλαβε μόλις διαβεβαιώσεις από τον πρωθυπουργό (του Κοσόβου, Αλμπίν) Κούρτι», πρόσθεσε.

I am happy that we found a European solution that facilitates travel between #Kosovo and #Serbia, which is in the interest of all citizens of Kosovo and Serbia.

I thank @predsednikrs and @albinkurti for their leadership, and underline the excellent practical EU - US cooperation pic.twitter.com/kO4UZNenwk