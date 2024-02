Ζοζέπ Μπορέλ: Ο Πούτιν πρέπει να «λογοδοτήσει» μετά τον θάνατο του Ναβάλνι

"Εκφράσαμε τα βαθύτατα συλλυπητήρια της ΕΕ στη Γούλια Ναβάλνι", πρόσθεσε ο Μπορέλ ενημερώνοντας για την παρέμβαση της χήρας του Αλεξέι Ναβάλνι στο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

We expressed the EU’s deepest condolences to Yulia Navalnaya

Vladimir Putin & his regime will be held accountable for the death of Alexei @navalny

As Yulia said, Putin is not Russia. Russia is not Putin

We will continue our support to Russia’s civil society & independent media pic.twitter.com/LbXNerR9nI