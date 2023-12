Την Πέμπτη, η τραγουδίστρια του “Easy on Me” παρέλαβε το βραβείο Sherry Lansing Leadership Award στο ετήσιο γκαλά Women in Entertainment Gala του The Hollywood Reporter και ευχαρίστησε την εκλιπούσα μητέρα του, Minerva Martin, που μεγάλωσε τον γιο της για να γίνει ένας “σωστός άνθρωπος”.