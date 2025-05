Αεροσυνοδός αποκαλύπτει σημείωμα από τη Meghan Markle μετά από πτήση - To viral βίντεο - Real.gr

Μια αεροσυνοδός της American Airlines αποκάλυψε τη γλυκιά χειρονομία της Meghan Markle, Δούκισσα του Σάσσεξ και σύζυγο του Πρίγκιπα Χάρι, κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμπορικής πτήσης της. Όπως ανέφερε η ίδια η αεροσυνοδός (Nina Vida) μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο TikTok, η πρώην ηθοποιός άφησε ένα χειρόγραφο ευχαριστήριο σημείωμα για το πλήρωμα όταν το αεροπλάνο έφτασε στον προορισμό του.

Το TikTok video της αεροσυνοδού που έγινε viral

«Δεν θα πιστέψετε ποια είχα στην πτήση μου, ποια είχα την τιμή να εξυπηρετήσω», είπε η Vida σε βίντεο που μαγνητοσκόπησε από το δωμάτιο του ξενοδοχείου της. «Τη βασίλισσα, την πριγκίπισσα, τη Δούκισσα του Sussex».

Η αεροσυνοδός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη Meghan Markle, περιγράφοντάς την ως «υπέροχη» από κοντά και ιδιαίτερα «γλυκιά». Όπως εξήγησε, η ίδια και το υπόλοιπο πλήρωμα είχαν πρώτα στείλει αυτοί στην Markle ένα χειρόγραφο σημείωμα που έλεγε «Ήταν χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε! Σας αγαπάμε τρελά». Το σημείωμα το υπέγραψαν ως οι «AA girlies» (τα κορίτσια της American Airlines, της αεροπορικής εταιρείας που πραγματοποιούσε την εμπορική πτήση).

Η απάντηση της Meghan Markle

Η αεροσυνοδός ,στο video που ανέβασε στο tiktok, είπε πως η Δούκισσα του Σάσσεξ, αφού έλαβε το μήνυμα των εργαζομένων, τους απάντησε μετά την προσγείωση, γράφοντας το δικό της μήνυμα σε μια μικρή τετράγωνη χαρτοπετσέτα:

«Αγαπητές AA girlies, ευχαριστώ για την αγάπη, τη φιλοξενία και το χειρόγραφο σημείωμα — με ξέρετε καλά. Όλη μου η αγάπη πίσω σε εσάς.»

Υπέγραψε με τη φράση «As ever, Meg», κάτι που σχολιάστηκε από χρήστες των social media ως έμμεση αναφορά στην εταιρεία lifestyle της με την αντίστοιχη ονομασία, As Ever.

Η Vida ανέφερε ότι είχε και μια σύντομη ανταλλαγή κουβέντας με τη Markle, η οποία της έκανε κομπλιμέντο για το μανικιούρ της. «Μου είπε ότι της άρεσαν τα νύχια μου, ενώ ο κυβερνήτης της τελευταίας μου πτήσης είχε πει πως ήταν “έντονα”. Ε, λοιπόν κύριε, δεν έχει σημασία τι λέτε, η βασίλισσα είπε ότι της άρεσαν!»

Οι αντιδράσεις στα social media

Το βίντεο της Vida έγινε γρήγορα viral στο TikTok, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους στα σχόλια. «Αυτό το σημείωμα!!! Πλαστικοποίησέ το, κορνίζωσέ το, βάλ’ το σε θυρίδα! Θα το κρατούσα για πάντα», έγραψε κάποιος.

Άλλος σχολίασε: «Απίστευτο. Είσαι τόσο τυχερή!!» Παράλληλα, πολλά από τα σχόλια στα ΜΚΔ εξέφραζαν τον εντυπωσιασμό τους σχετικά με το γεγονός πως η Meghan ταξιδεύει ακόμα με εμπορικές πτήσεις, παρά τη θέση της στην βρετανική βασιλική οικογένεια.

Η αγάπη της Markle για τα χειρόγραφα σημειώματα δεν είναι καινούργια. Στο lifestyle blog στο οποίο έγραφε και ονομαζόταν The Tig(πλέον το έχει σταματήσει) είχε γράψει παλαιότερα ότι τα χειρόγραφα σημειώματα είναι «μια χαμένη τέχνη». Συγκεκριμένα: «Η ιδέα ότι κάποιος αφιερώνει χρόνο για να γράψει κάτι στο χέρι είναι πραγματικά ξεχωριστή».