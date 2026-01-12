Agatha Christie: Αδημοσίευτη φωτογραφία από την επίσκεψή της στην Ακρόπολη το 1958 - Real.gr

H Agatha Christie έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1976. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από τον θάνατο της δημοφιλέστερης συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων όλων των εποχών, η επίσημη σελίδα του Studio Kleisthenis στο Instagram, η οποία δημοσιεύει σπάνιο υλικό από το αρχείο του φωτογράφου Κλεισθένη Δασκαλάκου, ανέβασε μια αδημοσίευτη φωτογραφία από την επίσκεψη της στην […]

