Αγνώριστη η Sarah Jessica Parker μετά το «αντίο» στην Carrie Bradshaw - Real.gr

\u0397 Sarah Jessica Parker \u03b4\u03b5\u03bd \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03c0\u03bb\u03ad\u03bf\u03bd \u03ba\u03b1\u03bc\u03af\u03b1 \u03c3\u03c7\u03ad\u03c3\u03b7 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf\u03bd \u03c4\u03b7\u03bb\u03b5\u03bf\u03c0\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03c7\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b1\u03b3\u03b1\u03c0\u03ae\u03c3\u03b1\u03bc\u03b5, \u03c4\u03b7\u03bd Carrie Bradshaw\r\n\r\n<strong><a href="https://www.instyle.gr/celebrity/celebrity-news/agnoristi-i-sarah-jessica-parker-meta-to-antio-stin-carrie-brad/">\u0394\u03b9\u03b1\u03b2\u03ac\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03bf \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03af\u03b5\u03c5\u03bc\u03b1 \u03c3\u03c4\u03bf instyle.gr</a></strong>