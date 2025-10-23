Ακης Σακελλαρίου: «Είμαστε σε μια θεατρική αναγέννηση» - Real.gr

Ο Ακης Σακελλαρίου μιλά για την πρόκληση του ρόλου του στην παράσταση «Αρωμα γυναίκας», επενδύει στην άνθηση του θεάτρου, αναφέρεται στη σχέση με τον γιο του, Ορέστη, ενώ αποκαλύπτει τι είναι αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο.

Στη ΝΙΚΗ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ηθοποιός με πολυετή διαδρομή στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Ο Ακης Σακελλαρίου μιλά στη Realnews για τον ρόλο του Φάουστο στην παράσταση «Αρωμα γυναίκας», του Τζιοβάνι Αρπίνο, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ασπιώτη, η οποία σήκωσε αυλαία στο θέατρο «Βρετάνια» από τις 3 Οκτωβρίου. Εξηγεί πώς μέσα από τις εμπειρίες του η τέχνη διαμορφώνει τη ζωή του, αλλά και πώς η οικογένεια και ο γιος του, αρχιτέκτονας πλέον, αποτελούν για εκείνον πηγή έμπνευσης. Από την τυφλότητα του χαρακτήρα που υποδύεται μέχρι τα μαθήματα που αντλεί από τη σχέση του με το παιδί του, ο Α. Σακελλαρίου μοιράζεται τον τρόπο με τον οποίο η υποκριτική και η καθημερινότητα συναντιούνται, προσφέροντας ανάταση και ουσιαστική σύνδεση με τον κόσμο γύρω του.

«Αρωμα γυναίκας». Τι σας τράβηξε στον ρόλο του Φάουστο;

Το κομμάτι της τυφλότητας. Αυτό είναι το ένα, το βασικό στοιχείο, το οποίο είναι σωματικό στοιχείο καθαρά. Λόγω της απουσίας αυτής της θέσης, το σώμα διαφοροποιείται.

Είναι πρόκληση για εσάς;

Ναι, σε επίπεδο υποκριτικής. Από την άλλη, στον χαρακτήρα θίγεται το θέμα της φιλίας και της ερωτικής σχέσης που υπάρχει με μια κοπέλα νεότερή του, κάτι στο οποίο ανθίσταται μέχρι τελευταία στιγμή.

Κάνατε ιδιαίτερη μελέτη για την ενσάρκωση ενός τυφλού χαρακτήρα;

Δεν έκανα κάτι φοβερό και τρομερό… Απλά προσπάθησα να κλέψω κάποιες στιγμές από συνανθρώπους μας ή να δω πόσο δεν υπολογίζονται οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Μόνος μου δούλεψα. Είναι θέμα εμπειρίας, το πώς αυτό το πράγμα μπορείς να το πλησιάσεις με έναν δικό σου τρόπο.

Η συνεργασία σας με τον Κωνσταντίνο Ασπιώτη πώς είναι;

Με τον Κωνσταντίνο κατ’ αρχάς είμαστε φίλοι. Στην αρχή, όταν το πρότεινα δεν ήθελε, γιατί θεωρούσε ότι θα ήταν μια παρόμοια διαδικασία με τον «Κύκλο των χαμένων ποιητών». Μετά είπαμε να το κάνουμε με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και τελικά είχα το ατύχημα και τώρα έτσι προχωράμε ξανά.

Πάμε μέσα στο έργο. Πώς ερμηνεύετε τη σχέση του Φάουστο με τον Τσίτσο, που υποδύεται ο Προκόπης Αγαθοκλέους;

Ο Φάουστο είναι τόσο χειμαρρώδης, εγωιστής και νάρκισσος και τόσο ακραία επιβλητικός, που ουσιαστικά δεν τον βλέπει μπροστά του – κυριολεκτικά και μεταφορικά. Στην πορεία αρχίζει να καταλαβαίνει κάποια πράγματα και αρχίζει αυτός ο πιτσιρικάς να του ανοίγει κάποιες ρωγμές αισιοδοξίας και φωτός. Από τη σχέση τους βλέπουμε μια πορεία με πολύ χιούμορ και έναν διάλογο ο ένας, ο Τσίτσο, προς την ωριμότητα και ο άλλος προς το φως, προς κάτι το οποίο είναι υπαρξιακά πολύ φωτεινό.

Εχουν να πάρουν και οι δύο από τη σύνδεσή τους.

Ναι, φυσικά. Και το άλλο το κομμάτι είναι η κοπέλα, η Σάρα, την οποία ο Τσίτσο προξενεύει στον Φάουστο.

Το έργο έχει επίκαιρα μηνύματα;

Εξαρτάται τι εννοεί ο καθένας «επίκαιρα». Και ο «Κύκλος των χαμένων ποιητών» λες ότι ήταν επίκαιρο. Αναφερόταν σε μια ιστορία του ‘60, αλλά το θέμα της ποίησης παραμένει πάντοτε διαχρονικό. Οπως και στο «Αρωμα γυναίκας» είναι επίκαιρο το θέμα της ανδρικής φιλίας, του έρωτα και της προσπάθειας των ανθρώπων να βγουν μπροστά σε ένα φως, ισχύει από τις αρχαίες τραγωδίες μέχρι τώρα. Εχει κάποια κομμάτια που αναφέρονται στη σχέση του Φάουστο με τον Μεφιστοφελή, με τον Γκαίτε, έχει κομμάτια της «Κόλασης» του Δάντη και φυσικά ακουμπά και λίγο την αρχαία τραγωδία στο θέμα της τυφλότητας.

Εχετε ερμηνεύσει πολλούς και διαφορετικούς ρόλους. Ποιος σας σημάδεψε περισσότερο;

Κάθε ρόλος έχει τη δική του δυσκολία. Το θέμα είναι ότι στον κάθε ρόλο μένεις με κάτι όμορφο. Στο μιούζικαλ ήταν σαφέστατα το «Καμπαρέ» που κάναμε με τον Αρβανιτάκη που υποδύθηκα τον Master Of Ceremonies, τον MC. Το «Angel Baby» ήταν μια φοβερή ιστορία και μια φοβερή συνεργασία με τον Καλογρίδη.

Τηλεοπτικά, αυτό που εμένα ως έφηβη με είχε ξετρελάνει ήταν η σειρά «Είμαστε στον αέρα».

Εκεί ήταν το θέμα. Δεν ήταν τόσο ο ρόλος όσο η γενικότερη ατμόσφαιρα της παρέας αυτής. Ηταν αυτό που λέμε το θέμα της ανδρικής φιλίας, υπήρχε μια καθαρότητα και συνέπεσε με την προσωπική μας σχέση, οπότε είναι από τις καλές στιγμές.

Δεθήκατε;

Είχαμε δεθεί από πριν. Είχαμε κάνει μια παράσταση που λεγόταν «Ολόκληρος ο Σαίξπηρ σε μια ώρα», παίζαμε για αρκετά χρόνια εκεί, ενώ εγώ συνεργάστηκα και με τους Αγαμους Θύτες. Είχαν έρθει οι άνθρωποι του Μega να δουν την παράσταση, μετά είδαν και το κομμάτι των Αγαμων Θυητών και πήγαμε πακέτο όλοι μαζί.

Εχετε κάνει θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση. Πού νιώθετε περισσότερο σαν στο σπίτι σας;

Σαν στο σπίτι μου δεν αισθάνομαι σε κανένα. Πάντα υπάρχει η αγωνία του να καταφέρεις κάτι σε οποιοδήποτε ύφος κινείσαι, είτε τηλεοπτικό είτε κινηματογραφικό είτε θεατρικό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι και κουραστικό και ζωοποιό. Δηλαδή, κάθε φορά, σε κάθε δουλειά, είτε θέατρο είτε σινεμά, θα πρέπει να αποδείξεις ότι κάπως τα πράγματα λειτουργούν ακόμα σωστά. Είναι ζωοποιό, αναζωογονητικό, αλλά συγχρόνως και κουραστικό. Ακόμα και τώρα, δηλαδή, με τους συνεργάτες μου, πρέπει οπωσδήποτε να αποδείξουμε την αξία μας, ο καθένας με τον τρόπο του. Αυτό είναι ίδιον της δουλειάς μας. Επειδή είναι μια δουλειά, η οποία κάθε έξι ή οχτώ μήνες αλλάζουμε, πρέπει να αποδεικνύουμε κάθε φορά την αξία μας. Αυτό δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό. Είναι σαν να ξεκινάς από το μηδέν. Είναι σαν μια καινούργια δουλειά, όπου πρέπει να είσαι σωστός, απίκο.

Στη μακρά πορεία σας πώς έχετε δει να αλλάζει το ελληνικό θέατρο από τότε που ξεκινήσατε μέχρι σήμερα; Από πρόσωπα μέχρι τεχνικές ή εξέλιξη τεχνολογική…

Πιστεύω ότι φαίνεται από την αποδοχή του κοινού. Φαίνεται από τους ανθρώπους που πηγαίνουν πλέον στο θέατρο. Τόσο απλά. Εχει αυξηθεί το κοινό. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το κοινό που υπήρχε στη δεκαετία του ‘80 όταν πρωτοξεκίνησα. Με τον Τερζόπουλο που κάναμε τις παραστάσεις και η άποψη κοινού και κριτικών ήταν πολύ αρνητική, φτάσαμε στο σημείο τώρα ο Θόδωρος να γεμίζει την Επίδαυρο.

Εχει αλλάξει και ποιοτικά το κοινό;

Και ποιοτικά, αλλά και ουσιαστικά και από πολλές απόψεις είμαστε σε μια αναγέννηση θεατρική. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό.

Πολύ ελπιδοφόρο, γιατί όλα μέσα από την τέχνη γίνονται. Ακόμα και οι μεγαλύτερες επαναστάσεις.

Η ζύμωση η ουσιαστική γίνεται μέσα από τη μετάπλαση του μόχθου των ανθρώπων.

Θα έπρεπε να δίνεται μεγαλύτερη θεατρική βαρύτητα στα παιδιά, ακόμα και στο σχολείο;

Νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο. Δηλαδή, αν σκεφτείτε πώς ήταν τα πράγματα πριν από κάποια χρόνια, τώρα έχουν διαφοροποιηθεί πάρα πολύ. Δεν λέω ότι είμαστε σε ένα επίπεδο φοβερό, αλλά, τουλάχιστον στα μεγάλα τα αστικά κέντρα, έχει μπει και στην εκπαίδευση το κομμάτι της τέχνης. Αυτό δεν το λέω τώρα, το λέω και από τη δουλειά που κάναμε εδώ και τρία χρόνια με τον «Κύκλο των χαμένων ποιητών», που έρχονταν σχολεία, γυμνάσια ή λύκεια, και αγκάλιαζαν το θέαμα αυτό.

Είστε και εσείς πατέρας ενός αρχιτέκτονα πλέον… Θυμάστε κάτι που θα θέλατε να μοιραστείτε ως μυστικό για τους γονείς που μεγαλώνουν εφήβους;

«Πετάει ο γάιδαρος;», «πετάει τώρα»! Θα την κάνει την επανάστασή του και πρέπει να την κάνει. Πρέπει να σκύβουμε για να περάσουν τα παιδιά μας από πάνω. Να μας προσπεράσουν. Ξέρετε τι αγωνία τραβούν και αυτά τα καημένα μέσα στην όλη ανασφάλεια της εποχής; Το βασικό είναι να υπάρχει ένα ωραίο ενδιαφέρον και να αποκτήσει θάρρος το παιδί. Να μάθει να αντιμετωπίζει τους φόβους του. Γιατί όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία και στην εφηβεία που μπαίνουν καλούνται να αντιμετωπίσουν κάποιους φόβους. Δεν είναι τόσο απλό. Αν δεν σκύψεις λίγο, δεν θα κάνεις τίποτα. Τα έχω περάσει.

Ο γιος σας, Ορέστης, αρχιτέκτων πλέον, είναι ήδη καταξιωμένος στον χώρο του, παρά τη νεαρή ηλικία του. Αν και δεν είναι καλλιτεχνικό επάγγελμα, έχει επηρεαστεί από την τέχνη.

Ναι. Η αρχιτεκτονική είναι μια μορφή τέχνης 100%.

Υπάρχει κάτι που σας έχει διδάξει;

Πάντα οφείλεις να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά για να διδάσκεσαι. Η σχέση με τα παιδιά είναι πολύ σημαντική, για να μπορείς να πηγαίνεις χέρι-χέρι. Αν δηλαδή πεις ότι τέλειωσε, έχεις χάσει πολλά.

Τώρα που έχει μεγαλώσει και έχει βρει τον δρόμο του, πώς νιώθετε;

Δουλεύουμε μαζί. Δηλαδή, έχουμε μια εταιρεία και δουλεύουμε και μαζί. Από καλλιτεχνικής πλευράς, έχω τα δικά μου και αυτός ως αρχιτέκτονας έχει τα δικά του.

Ποιος άνθρωπος σας επηρέασε καθοριστικά στο ξεκίνημά σας;

Με επηρέασαν καθοριστικά ο Θόδωρος Τερζόπουλος και η Ρούλα Πατεράκη. Αυτούς τους δύο ανθρώπους τους είχα στην κατάλληλη ηλικία για να ανοίξουν τα μάτια μου.

Πριν ανέβετε στη σκηνή, ακολουθείτε κάποιο συγκεκριμένο τελετουργικό;

Αυτά είναι μυστικά! Ο καθένας έχει έναν δικό του τρόπο. Ο καθένας προσπαθεί ουσιαστικά να ξορκίσει την αγωνία που έχει πριν από την παράσταση. Αυτό είναι προσωπικό και υπάρχει σε όλους. Αλλοι κάνουν τον σταυρό τους, άλλοι περνούν όλα τα λόγια, άλλοι τρέχουν μέχρι τελευταία στιγμή και μπαίνουν στη σκηνή κατευθείαν. Είναι προσωπικός ο τρόπος του καθένα και αυτό πηγαίνει και ανάλογα με την παράσταση. Αν είναι μια κωμωδία, είσαι πιο χαλαρός και μπαίνεις πιο κεφάτος μέσα στην όλη διαδικασία. Αν έχεις να κάνεις με μια αρχαία τραγωδία αναγκαστικά θα πρέπει να λειτουργήσεις διαφορετικά, με συγκέντρωση, με προετοιμασία, με σωματικές ασκήσεις, με φωνητικές ασκήσεις. Αλλά και αυτό παίζει, δηλαδή εξαρτάται από το τι ετοιμάζεις. Αλλη προετοιμασία κάνεις σαν Διόνυσος και άλλη προετοιμασία κάνεις σαν Πολυμήστορας.

Εχετε υπηρετήσει όλα τα είδη. Αγαπάτε κάποιο περισσότερο;

Στην κωμωδία απλά περνάς καλύτερα.

Το θέατρο έχει θεραπευτική δύναμη για τον θεατή ή για τον ηθοποιό;

Για τον ηθοποιό έχει πρώτιστα. Για τον ηθοποιό λειτουργεί ψυχαναλυτικά. Την ψυχή του αρχίζει και μαλακώνει, τους φόβους του αρχίζει και εξορκίζει. Και γι’ αυτό ήταν ο θεός Διόνυσος ο θεός του θεάτρου. Δηλαδή, με τη διονυσιακή λειτουργία ο άνθρωπος προσπαθεί να ξορκίσει τον θάνατο. Προσπαθεί να κάνει αυτό το υπερβατικό, να μεταφερθεί σε άλλο κόσμο. Αυτό κάπως προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς με τη δουλειά μας.

Εχετε χόμπι που σας ξεκουράζουν;

Κολυμπάω. Χειμώνα, καλοκαίρι. Φέτος δεν πήγα, γιατί είχα ένα ατύχημα. Επίσης κάνω ταξίδια.

Πώς διαχειρίζεστε την ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και την προσωπική ζωή;

Καλέ, δεν είμαστε στην Αμερική! Στην Ελλάδα είμαστε!

Πιστέψτε με, δεν το βλέπουν όλοι έτσι.

Δεν διακυβεύεται κάτι φοβερό και τρομερό εδώ… Ανθρωποι είμαστε σε έναν χώρο καλλιτεχνικό, που γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Δεν είμαστε στην Αμερική για να πεις ότι υπάρχουν τα εκατομμύρια από πίσω μας. Εντάξει, εδώ είμαστε, αυτή είναι η δουλειά μας, την κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε και πάμε παρακάτω.

Υπάρχει κάποια άγκυρα που σας κρατά προσγειωμένο εκτός σκηνής;

Η άγκυρα είναι σίγουρα όταν έγινε αυτό το μεγάλο το πατατράκ, που έμεινα σε κόμμα για 10 ημέρες και έφαγα, ας πούμε, μια σφαλιάρα. Η δεύτερη σφαλιάρα ήρθε πέρυσι τέτοιες μέρες, με το ατύχημα. Ε, φτάνει πια! Ελπίζω να μην τριτώσει.

Τι σας κάνει ευτυχισμένο;

Να πηγαίνω χαρούμενος στη δουλειά μου. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Καθένας δηλαδή, όταν το πετυχαίνει, είναι μεγάλη υπόθεση.